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Dijital platformda her şey, gerekli şartlar sağlandığında NFT olabilir. NFT kavramı, artık üniversite müfredatına da girdi.

Üniversitede ilk NFT dersi

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ilk NFT dersini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç üniversiteli gençleri ilk derslerinde yalnız bırakmadı.

Koç şu ifadeleri kullandı:

"NFT Türkiye'de anlaşılması farkındalığının yaratılması için bu çalışmaların verimli olacağını düşünüyorum. Burada aldığınız bilgi birikimi ile beraber çok daha güzel projeler yapabileceksiniz. Bu iş çok zor değil."

NFT için Türkçe karşılık çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'NFT'ye Türkçe bir isim bulunması için sosyal medya platformlarında anket başlatıldığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli olarak veriyor. Ders haftada 2 saat işlenecek. Kontenjan ise 70 kişi ile sınırlı.

"Biliyorlar ki Bitcoin, metaverse, NFT hep karşılarına çıkacak"

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, "İlk NFT dersi Ankara Üniversitesi'ne yakışır dedik, böyle bir karar aldık. Öğrenciler bizden daha mutlu, büyük bir hüsnü kabulle dersleri kabul ettiler. Biliyorlar ki gelecekte Bitcoinler, metaverse, NFThep karşısına çıkacak" dedi.

Ankara Üniversitesi, NFT dersini, ilerleyen zamanlarda, başka üniversitelere açık ders olarak vermeyi planlıyor.