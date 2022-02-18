Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kayan araçlar ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bölgede, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bursa Buzlanma Hava Durumu Kar Yağışı Kütahya
Sıradaki Haber
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz