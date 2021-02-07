Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Suriye uyruklu kişinin yerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Sosyal Medya Terör Örgütü
Son Haberler
- 18:28
- 18:11
- 18:05
- 18:09
- 18:07
Sıradaki Haber
Kaçak avcılar keklik avlarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz