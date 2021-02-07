Diyarbakır’da vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması amacıyla narko-terör operasyonları gerçekleştiriliyor.

2 hafta önce 19 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında yaklaşık 100 milyon kök keneviri imha etti ve 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirdi.

İlk dalgası 2 hafta önce gerçekleştirilen Narko-Terör Tırpan-1 Operasyonunda 42 ayrı adresteki aramada yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aylar süren çalışma sonucunda, geçen yıl 21 ayrı olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevirin, 2 ton 407 kilogram esrarın ve 337 kilogram skunk maddesinin yakalanan şüphelilere ait olduğu ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi.

16 şüpheli daha yakalandı

Narko-Terör Tırpan-2 Operasyonunun bugün gerçekleştirilen 2’nci dalgasında ise 26 ayrı adreste yapılan aramada 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyon 203 bin kök kenevirin ve 2 ton 920 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aramada 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.