Diyarbakır’da narko-terör operasyonu: 16 gözaltı
Diyarbakır’da terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması amacıyla düzenlenen narko-terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır’da vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması amacıyla narko-terör operasyonları gerçekleştiriliyor.
2 hafta önce 19 kişi tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında yaklaşık 100 milyon kök keneviri imha etti ve 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirdi.
İlk dalgası 2 hafta önce gerçekleştirilen Narko-Terör Tırpan-1 Operasyonunda 42 ayrı adresteki aramada yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Aylar süren çalışma sonucunda, geçen yıl 21 ayrı olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevirin, 2 ton 407 kilogram esrarın ve 337 kilogram skunk maddesinin yakalanan şüphelilere ait olduğu ve ticaretinin yapıldığı tespit edildi.
16 şüpheli daha yakalandı
Narko-Terör Tırpan-2 Operasyonunun bugün gerçekleştirilen 2’nci dalgasında ise 26 ayrı adreste yapılan aramada 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1 milyon 203 bin kök kenevirin ve 2 ton 920 kilogram esrarın sahibi olan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.
Aramada 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
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