Yirce mevkisinde Muhammet Bütüner'e ait ağıla iki kurt girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurtlar, bir koyunu telef etti.

Gelen sesler üzerine ağıl sahibi Bütüner, koyunların bulunduğu alanı kontrol etti. Bütüner'in geldiğini gören kurtlar kaçtı.

Kurtların saldırısı kamerada

Kurtların ağıldaki koyunlara saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kurtlar ağılın duvarından atlayıp içeri giriyor. Kurtlardan birisi, ağıldaki hayvanları kovaladıktan sonra bir koyunu yakalıyor. Kurt, kaçmaya çalışan koyunu sürükleyip dışarı çıkarmaya çalışıyor.

Bu sırada ağıla bir kurt daha giriyor. Yakaladıkları koyunu telef eden iki kurt, bir süre dışarıda gezindikten sonra ortadan kayboluyor.