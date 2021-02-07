Yapımı devam eden kuzey çevreyolundaki çalışmaları inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, çevreyolunun sadece Malatya için değil doğu, kuzey ve güney illeri için önemli olduğuna işaret etti.

Yolun tamamlanmasıyla trafik rahatlayacak

Yol, Malatya Çevreyolu'nun Darende Gölbaşı kavşağından başlayarak Pütürge yol ayırımından Malatya-Elazığ yoluna bağlanıyor. Güzergah üzerindeki 7 köprünün yapımı tamamlandı.

Yol tamamlandığında Malatya üzerinden Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'ya veya tersi istikamette hizmet verecek.

53,5 kilometrelik çevreyolunun tamamlanmasıyla turizm ve ticaret merkezlerine hızlı, güvenli ve konforlu trafik akışı sağlanacak.

Şehir için trafik yoğunluğu ve beklemelerin ortadan kalkmasıyla araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları da önemli ölçüde azalacak.

