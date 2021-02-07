Balıkesir'in Edremit ilçesindeki budama işçileri, Kazdağları'nın 800 metre rakımlı Koçero mevkisinde, 30-40 metre uzunluğundaki ağaçlarda çalışıyor.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gürgendağ İşletme Şefliği sorumluluk sahasında görevli budama işçileri, çam ağaçlarına tırmanmadan önce "ayakman" olarak bilinen çivili paletleri ayaklarına geçiriyor.

Çivi şeklinde sivri demirlerle kaplı halatı bellerine kancayla bağlayıp başlarına baret de takan işçiler, motorlu testerelerini omuzlarına asarak mesaiye başlıyor.

İşçilerden Cengiz Şentürk, günde ortalama 20 ağacı budadıklarını söyledi:

"Yerde çalışmaktansa havada çalışmak benim için daha iyi. Yükseklik korkunuz yoksa bu işi yaparsınız ama korkunuz varsa yapamazsınız. Daha önce balta ile yapıyorduk bu işi, biraz zorlanıyorduk ama şu anda testerelerle zorlanmıyoruz."

Rahim Çetin de önceleri zorlandığını ancak alıştıktan sonra ağaca rahatlıkla çıktığını ifade etti.