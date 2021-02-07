Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
23 gündür aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Mahmutoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde ikamet ettiği evinden 15 Ocak'ta ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Mahmutoğlu'nun ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma, Mahmutoğlu'nun bulunması için beldede hoparlörden yapılan anons ile bugün kapsamlı bir arama çalışması başlattı.
Belde sakinlerinin katılımıyla yapılan çalışma sonucu Mahmutoğlu'nun cansız bedeni beldeden 20 kilometre uzaklıkta kayalık yolu mevkisinde karlar arasında bulundu.
Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
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