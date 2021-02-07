Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, TRT Haber
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi
İçişleri Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Müzedeki çalışmalarda sona gelindiğini duyuran Soylu, şu sözlere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımıza minnettarım. İşkencelerden yorulan Menderes'in, 'Çine Çayı'nın kenarında, söğütün altını özlüyorum' dediği yere, 'Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım' talimatının tamamlanmasına az kaldı. Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor."
Soylu, mesajla birlikte bir video paylaştı. Videoda, müzenin havadan çekilen görüntülerine yer verildi.
Etiketler: Adnan Menderes İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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