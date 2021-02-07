Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ, Twitter hesabından yarınki feribot seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı gibi devam edecek.