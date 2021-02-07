Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölgede etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ, Twitter hesabından yarınki feribot seferleriyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Haftaya fırtınalı başlıyoruz... #gestaş #çanakkale #gökçeada #bozcaada pic.twitter.com/rIWbcmFdXP— Gestaş Deniz Ulaşım (@gestaskurumsal) February 7, 2021
Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı gibi devam edecek.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu
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