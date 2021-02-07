Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firma sahiplerinin vergi kaçırmak için sahte akaryakıt fişi kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 6 aylık takip sonucunda, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 3 kişinin ve bir servis şoförünün sahte akaryakıt fişi bastığını tespit etti.

Şüphelilerin, müşterilerin gönderdiği araç plakalarına güncel akaryakıt fiyatı üzerinden istenilen miktarda sahte fiş bastığı öğrenildi.

Devleti 5 milyon TL zarara uğrattılar

Şebekenin günde 1,5 milyon adet bastığı sahte akaryakıt fişlerini kullanarak vergi kaçıran firmaların devleti 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

İsimleri ve fiş numaraları kullanılan 4 akaryakıt şirketinin de mağdur edildiği açıklandı.

4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.