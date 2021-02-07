Ankara’da sahte fiş şebekesine operasyon: 3 tutuklama
Ankara’da sahte fiş düzenleyerek firmalara satan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden aldıkları sahte fişle vergi kaçıran firmaların devleti 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firma sahiplerinin vergi kaçırmak için sahte akaryakıt fişi kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler 6 aylık takip sonucunda, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 3 kişinin ve bir servis şoförünün sahte akaryakıt fişi bastığını tespit etti.
Şüphelilerin, müşterilerin gönderdiği araç plakalarına güncel akaryakıt fiyatı üzerinden istenilen miktarda sahte fiş bastığı öğrenildi.
Devleti 5 milyon TL zarara uğrattılar
Şebekenin günde 1,5 milyon adet bastığı sahte akaryakıt fişlerini kullanarak vergi kaçıran firmaların devleti 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.
İsimleri ve fiş numaraları kullanılan 4 akaryakıt şirketinin de mağdur edildiği açıklandı.
4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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