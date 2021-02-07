Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den bazı bölgeler için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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