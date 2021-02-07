Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynadılar: 18 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yerine yapılan baskında, tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan 18 kişi yakalandı.
Malatya Saray Mahallesi'nde kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yeri hakkındaki ihbarı değerlendiren ekipler, iş yerine baskın düzenledi.
Mührün bozulduğu tespit edilen iş yerinde 18 kişi kumar oynarken yakalandı. Kişilere COVID-19 tedbirlerini ihlal etmekten para cezası uygulandı.
3 bin 420 pul ile 215 oyun kartının ele geçirildiği işletmenin sahibi V.İ. hakkında ise mührü bozmak, COVID-19 tedbirlerini ihlal etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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