Malatya Saray Mahallesi'nde kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yeri hakkındaki ihbarı değerlendiren ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

Mührün bozulduğu tespit edilen iş yerinde 18 kişi kumar oynarken yakalandı. Kişilere COVID-19 tedbirlerini ihlal etmekten para cezası uygulandı.

3 bin 420 pul ile 215 oyun kartının ele geçirildiği işletmenin sahibi V.İ. hakkında ise mührü bozmak, COVID-19 tedbirlerini ihlal etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından işlem yapıldı.