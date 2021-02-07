Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman’da cinayete karıştığı iddia edilen 12 kişi gözaltında
Karaman’da polis ekipleri, Mehmet Öcal'ın iş yerini kapatmaya çalıştığı sırada silahla öldürülmesiyle ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.
2 Kasım 2020’de Yeşilada Mahallesi'ndeki 3 ay önce bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın derinleştiği olayda şüpheliler gözaltına alındı.
Olaya karıştığı ileri sürülen 15 şüpheli hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen ekipler, şüphelilerden 12'sini yakaladı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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