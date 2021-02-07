Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de besicilerin zorlu kış mesaisi
Bingöllü besiciler, yazın istifledikleri yemleri zorlu bir yolculuğun ardından kızaklarla hayvanlarına ulaştırıyor.
Doğu’da kış koşulları en çok hayvanlarını besleyebilmek için zorlu yollardan geçen besicileri etkiliyor.
Dondurucu soğukta karla kaplı arazileri aşan besiciler, hayvanlarını beslemek için kilometrelerce yol gidiyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kızaklar en büyük yardımcıları
Yılın 6 ayını kar altında geçiren Bingöl’deki Kargapazarı Köyü sakinlerinin en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor.
Yazın topladıkları otları çadırlarda saklayan besiciler, kışın ise bu otları kızaklarla hayvanlarına götürüyor.
Köylüler 2 günde bir kızakla yaklaşık 200 kilo ot taşıyor.
Haber: Merve Şahin
Kamera: Faruk Yağız
Etiketler: Hayvancılık
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