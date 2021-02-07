Doğu’da kış koşulları en çok hayvanlarını besleyebilmek için zorlu yollardan geçen besicileri etkiliyor.

Dondurucu soğukta karla kaplı arazileri aşan besiciler, hayvanlarını beslemek için kilometrelerce yol gidiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kızaklar en büyük yardımcıları

Yılın 6 ayını kar altında geçiren Bingöl’deki Kargapazarı Köyü sakinlerinin en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor.

Yazın topladıkları otları çadırlarda saklayan besiciler, kışın ise bu otları kızaklarla hayvanlarına götürüyor.

Köylüler 2 günde bir kızakla yaklaşık 200 kilo ot taşıyor.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Faruk Yağız