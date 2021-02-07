Malatya'da yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

13 kişiye de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmak suçundan kişi başı 4 bin 746 lira ceza kesildi.