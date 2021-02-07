Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda yasadışı yollarla giriş yapan 20 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya-Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkisinde ekipler, bir araçta 20 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Malatya'da yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
13 kişiye de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmak suçundan kişi başı 4 bin 746 lira ceza kesildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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