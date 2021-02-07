Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de baraj suyu çekildi, mezarlıklar ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de Yamula Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle eski Taşhan Mahallesi’ndeki mezarlıklar ve evler ortaya çıktı.
2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında Taşhan Mahallesi 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı.
Evleri yüksek kesimde olan vatandaşlar mahallede yaşamlarını sürdürürken, mahallenin taşınan bölgesi ise sular altında kaldı.
Mezarlıktaki kemikler de ortaya çıktı
Son dönemde azalan yağışlar nedeniyle suların çekildiği Yamula Barajı’nda mezarlık ve evler ortaya çıktı.
Mezarlıkta ortaya çıkan, insanlara ait kemikler ise vatandaşların ihbarı üzerine belediye görevlileri tarafından toplanarak yeni mezarlıklara gömüldü.
Etiketler: Barajlar Kuraklık Su Kaynakları
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