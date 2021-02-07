İstanbul Fatih'te yaşayan Cem Çapanoğlu'nun aracı 2016 yılında eski iş arkadaşı tarafından evinin önünden çalındı.

37 ay boyunca İstanbul sokaklarında rahat rahat dolaşan hırsız, defalarca hatalı park ve geçiş ihlali yaptı.

Çapanoğlu, "Arabamın MTV vergisini öderken, 63 lira ve 117 lira, totalde 177 lira kaçak geçiş HGS cezası ödedim. Yani adam arabayla geziyor, kaçak geçiş yapıyor ve ben maalesef şuanda 37 ay boyunca yapmış olduğu cezaları ödüyorum." dedi.

Yaklaşık bin liralık HGS cezası ödedi

Cem Çapanoğlu kullanmadığı aracı için şimdiye kadar 14 ceza ödedi. Şimdiye kadar yaklaşık bin liralık HGS cezası ödeyen araç sahibi, başka masraflarla da karşı karşıya kaldı.

Aracına 3 sene muayene yapılmadığını kaydeden Çapanoğlu, muayene için götürdüğünde kendisinden 3 yıllık gecikme bedeli aldıklarını söyledi.

Aracı alan zanlı, Cem Çapanoğlu'na elden para verdiğini bunun karşılığında aracı aldığını iddia ediyor. Zanlı tutuksuz yargılanıyor.