Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van’da 7, Hakkari’de 6, Bitlis’te 5 ve Muş’ta 3 derece olması bekleniyor.
Vatandaşların çığ riski ile kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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