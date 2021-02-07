Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte hediye olarak mücevherat almak isteyenlerin kuyumculara olan ilgisi arttı. Kuyumcular talepleri karşılamak için hazır olduklarını söyledi.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, salgın nedeniyle kısıtlama saatlerinde kuyumcuların açık olmayacağını hatırlattı.

Çavuşculu, bu yıl Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaştan ziyade baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler olduğunu söyledi:

"Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altın olarak 500-1500 lira arası, pırlanta olarak ise 1000 liradan 3 bin liraya kadar ürünlerimiz var. Pırlanta fiyatları 14-18-22 ayara göre değişiyor. Müşteri, ne kadar bütçesi varsa, aradığı ürünü meslektaşlarımızda bulacak."

Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiği uyarısında bulunan Çavuşculu, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek, tüketiciyi aldatabildiğine dikkat çekti.