Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 'Boğaziçi' gösterisi yapan 26 kişi serbest bırakıldı
İzmir'deki Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı.
İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerindeki iki ayrı gösteride gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğince verilen kararda 6 şüpheli için adli kontrol şartı uygulandı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili 5 Şubat'ta izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 26 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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