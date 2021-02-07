Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra ülkenin batı kesimlerinden etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.