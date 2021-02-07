Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yurdun batı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra ülkenin batı kesimlerinden etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteorolojik verilere göre yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra ilimizde rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını rica ederiz. pic.twitter.com/rxEJk1oClW— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 7, 2021
Etiketler: Fırtına
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