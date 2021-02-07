Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde, bir kişiye yük treninin çarptığını görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.B'nin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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