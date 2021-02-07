Ödemiş Bozdağ'daki kayak merkezi yakınlarında yürüyüşe çıkan 2 amatör dağcı, sarp ve karla kaplı arazide düşerek yaralandı.

Yaralı dağcılar, mahsur kaldıkları yerde telefonla jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

Jandarma ve AFAD yaralılardan birini sedye ile kayak merkezinin bulunduğu bölgeye götürdü. Durumu ağır olduğu bildirilen diğer dağcı için ise hastaneye sevk edilebilmesi için helikopter istendi.

Arama kurtarma çalışması için bölgeye giden jandarma, 3 kişilik bir amatör dağcı grubuna daha rastladı. Kısıtlamaya rağmen zirve yürüyüşüne çıktığı belirlenen amatör dağcılar, jandarma nezaretinde güvenli bir noktaya götürüldü.

Amatör dağcılar hakkında, kısıtlama kurallarını ihlalden cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

