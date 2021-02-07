Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avcılar keklik avlarken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçesi Kemerli Mahallesi kırsalında izinsiz keklik avcılığı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gaziantep’te denetimlerini sürdüren ekipler, Araban ilçesi Kemerli Mahallesi kırsalında tuzakla keklik avlandığı bilgisine ulaştı. Yapılan inceleme sırasında 3 kişi, 10 kınalı keklik ve 5 tuzakla suçüstü yakalandı.
3 kişiye idari yaptırım uygulanırken, 10 keklik koruma altına alındı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
Son Haberler
- 18:28
- 18:11
- 18:05
- 18:09
- 18:07
Sıradaki Haber
Diyarbakır’da narko-terör operasyonu: 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz