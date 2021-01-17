Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 98 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını açıkladı.
Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten Gürel, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. İş makinelerimizden 13 greyderden 7'si, 5 beko loderden 3'ü şu an yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız" açıklamasında bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı
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