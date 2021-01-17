Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük merkez ve ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede sorumluluk alanlarında hazır beklediğini belirten Gürel, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köyümüzde toplam 725 kilometre yolumuz kapalı durumda. İş makinelerimizden 13 greyderden 7'si, 5 beko loderden 3'ü şu an yol açma çalışmalarına devam ediyor. Diğer araçlarımızı kar yağışının durumuna göre faaliyete alacağız" açıklamasında bulundu.