Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte hava şartlarının hayatı olumsuz etkilediği ifade edildi.
Açıklamada, sis ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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