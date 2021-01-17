Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte hava şartlarının hayatı olumsuz etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, sis ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.