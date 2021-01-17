Doluluk oranı yüzde 20'nin altına gerileyen İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yağışlarla birlikte yeniden yükselmeye başladı.

9 Ocak'ta yüzde 29 olarak ölçülen Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı, yağışlarla birlikte yüzde 40'a yükseldi.

Diğer barajlarda da artış var

Barajlardaki doluluk oranı sadece Alibey Barajı'nda yükselmedi. Istırancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 90'nı geçti. Darlık Barajı'nda ise yüzde 50'ye yaklaştı.

İstanbul'un içme suyunun karşılandığı 10 barajda doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19 virgül 16'ya kadar düşmüştü. Bu oran, bir hafta sonra yüzde 29,48'e çıktı.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Hayrettin Kavi