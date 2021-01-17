Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 18:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 10 arttı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yağışların etkisiyle yüzde 10 arttı. İçme suyunu karşılayan 10 barajda yüzde 19,16 olarak ölçülen doluluk oranı, yağışlarla birlikte yüzde 29,48'e yükseldi.
Doluluk oranı yüzde 20'nin altına gerileyen İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yağışlarla birlikte yeniden yükselmeye başladı.
9 Ocak'ta yüzde 29 olarak ölçülen Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı, yağışlarla birlikte yüzde 40'a yükseldi.
Diğer barajlarda da artış var
Barajlardaki doluluk oranı sadece Alibey Barajı'nda yükselmedi. Istırancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 90'nı geçti. Darlık Barajı'nda ise yüzde 50'ye yaklaştı.
İstanbul'un içme suyunun karşılandığı 10 barajda doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19 virgül 16'ya kadar düşmüştü. Bu oran, bir hafta sonra yüzde 29,48'e çıktı.
Haber: Süleyman Kaçmaz
Kamera: Hayrettin Kavi
Etiketler: Barajlar Kar Yağışı Kuraklık Sağanak
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