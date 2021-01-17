Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralanırken, İstanbul yönünde ulaşım durdu.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.
Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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