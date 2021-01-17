Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendi silahıyla bacağından yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Tepeköy Mahallesi'nde oturan E.İ., tabancasını temizlediği sırada silahın kazayla ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda kar ve tipi etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz