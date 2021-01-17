Çilekli Mahallesi'ne bağlı Karacasu Yaylası'nda yoğun kar yağışının ardından eşi ve 3 çocuğuyla evinde mahsur kalan Ejnan Canbaz, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Pamukova Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bu arada bölgede kamp yapan ve yolun kapanması nedeniyle yürüyerek Çilekli Mahallesi'ne inmek isteyen 4 kişinin de yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı geldi.

Yayladaki 9 kişiye ulaşmak için iş makineleriyle küreme yapan ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği yolda çalışmalarını güçlükle yürüttü.

Ekiplerin Çilekli Mahallesi'ne getirdiği 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.