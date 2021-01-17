Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'deki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
Bölgede saatteki hızı 30 kilometreye çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ile balıkçıları zor durumda bıraktı.
Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı.
Yaklaşık 30'a yakın yük gemisi limanda hava şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi. Öte yandan fırtınadan kaçan balıkçı tekneleri de aynı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
Etiketler: Fırtına
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