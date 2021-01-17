Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan dere yatağında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusunu çıkaramayan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı.

Ekipler tarafından yiyecek verilen köpekler, koruma altına alındı.

