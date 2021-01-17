Kamp yaptıkları yerde kar nedeniyle mahsur kalanlar olduğu bilgisini alan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile Güneyköy'deki vatandaşlar, Beşpınar mevkiine gitti.

AFAD İl Müdürlüğüne ait paletli araçla bölgeye ulaşan ekipler, söz konusu 20 kişiyi alarak köye getirdi. Köy Muhtarı Hacı Murat Erhan, yaptığı açıklamada, mahsur kalanların kendilerine ulaşıp yardım çağrısında bulunduğunu söyledi.

Köy sakinleri olarak AFAD ekipleriyle bu kişilere ulaştıklarını belirten Erhan, "Yaklaşık 4 saatlik mücadele sonrası AFAD ile mahsur kalanları bulundukları mevkiden alıp köy merkezine getirdik" dedi.

