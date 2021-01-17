Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 4 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 4 kilo 400 gram eroin ve silah bulundu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Keçili köyü Ericek mezrasında yapılan aramada, araziye gömülü 6 paket içinde 4 kilo 400 gram eroin ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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