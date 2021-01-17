Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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