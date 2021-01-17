İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı ifade edildi.