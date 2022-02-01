Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kara dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü. Çökme sırasında sahada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Doğanşehir ilçesinde bir süredir aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü ilçede Yeni Mahalle Şerafettin Yıldırım parkı içerisinde bulunan bir halı sahanın çatısında, yoğun kar yağışı nedeniyle çökme yaşandı.
Taşıyıcı demirleri ve brandası zarar gören halı sahada hasar oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Havai fişek fabrikası davası devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz