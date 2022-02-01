Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde cezaevi kampüsündeki salonda görülen yedinci duruşmanın ikinci gününde, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ile tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonu binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, COVID-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

Yoklama yapılmasının ardından bir müştekinin şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçesini gönderdiği zapta geçirildi.

Duruşmada, sanık ve avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yapmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu.

İlk patlamaya ilişkin hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Öte yandan, tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti.