Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1788 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan verilere göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 20,2 dereceyle Hakkari'nin Yüsekova ilçesi, üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.