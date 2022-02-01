Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin en soğuk ili eksi 20,6 dereceyle Bolu oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu, gece sıfırın altında 20,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1788 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan verilere göre, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 20,2 dereceyle Hakkari'nin Yüsekova ilçesi, üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Polisleri görünce geri kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz