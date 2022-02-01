Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda aç kalan kurt köye indi
[Fotoğraf: AA]
Kars’ın Selim ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği Kars’ta, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kırsalda yiyecek bulamayan yırtıcılar zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına iniyor.
Selim ilçesine bağlı Kekeç köyü çevresine gelen bir kurt, arazide bir süre yiyecek aradı.
Kurdun kar üzerinde yiyecek araması köydeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Etiketler: Doğal Yaşam Kar Yağışı Kars
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