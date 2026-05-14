Trump ve Şi Pekin'de: Gündem Orta Doğu, Tayvan ve ticaret

ABD Başkanı Donald Trump, beraberinde siyasi kurmayları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle dün akşam Çin'in başkent Pekin'e ulaştı.

ABD Başkanı Trump için bugün Çin'in meclisi Büyük Halk Salonu'nun içinde yer aldığı Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump ve Şi'nin buluşmasında ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor.

İkili ticaret ve ekonomi konuları

Beyaz Saray'dan ziyaret öncesinde yapılan açıklamada, ABD tarafının ziyarette havacılık, tarım ve enerji alanlarında yeni anlaşmaların yapılmasının beklendiği belirtilmişti.

Çin'in ABD'den Boeing yolcu uçakları, soya fasulyesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz satın almasına yönelik anlaşmaların imzalanması muhtemel görülüyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Taraflar, iki ülke liderlerinin geçen yılın ekimde Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmede gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve diğer anlaşmazlık konularından vardıkları geçici uzlaşının sürdürülmesine odaklanacak.

Ayrıca ABD'de bir bağımlılık salgınına yol açan afyon katkılı ilaçların üretiminde kullanılan fentanil ve öncül maddeleri başta olmak üzere narkotik alanında iş birliğinin sürdürülmesi, yapay zeka güvenliği ve iki ülke arasında hassasiyeti daha az olan ticaret ve ekonomi konularıyla ilgilenmek üzere "Ticaret Kurulu" ve "Yatırım Kurulu" oluşturulması önerileri ele alınacak.

Orta Doğu'daki savaş

Trump, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, kırılgan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat Trump'ın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.

Küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümü, bakış açıları farklı olsa da, iki ülkenin de gerçekleşmesini istediği bir gelişme.

Tayvan'a silah satışı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Pekin'e gelişinden önce yaptığı açıklamada, Şi ile görüşmesinde Tayvan'a silah satışını ve Hong Kong'da hapse mahkum edilen eski medya patronu Jimmy Lai'nin durumunu da gündeme getireceğini belirtmişti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarını "egemenlik ihlali" olarak niteleyerek tepki gösteriyor. Trump yönetiminin geçen yılın sonunda Ada'ya yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına verdiği onayın Çin tarafının eleştirilerine konu olması muhtemel.

Ziyarette Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller eşlik ediyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent da bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de Çin ile yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Heyette 17 Amerikan şirketinin temsilcileri var

Aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e geldi.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın katılmadığı ziyarette, aileden oğlu Eric Trump ile onun eşi Lara Trump yer alacak.

ABD Başkanı bu sabah yapılacak görüşmelerin ardından öğleden sonra Pekin'de tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek, akşam da onuruna verilecek yemeğe katılacak.

15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek olan Trump, öğlen birlikte yapılacak çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.