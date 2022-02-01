İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakasında TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi. Kontrol sırasında, muayenesi olmayan bir sürücü polis ekiplerini görünce trafikte geri geri gitmeye çalıştı.

Durumu fark eden ekipler koşarak sürücüyü durdurdu. Plaka sorgusu esnasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmeye çalıştığını söyleyen sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Trafiği tehlikeye düşürmekten ve araç muayenesi bulunmamaktan sürücüye 800 lira cezai işlem uygulandı. Bir başka sürücüye ise aracında bulunan cam filminden dolayı 427 lira ceza uygulandı.