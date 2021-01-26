Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşullarından dolayı 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, diğer bölgelerde de yol genişletme ve tuzlama çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 7 köy yolunun kapandığını açıkladı.

Ekipler yolları açmaya çalışıyor

Hakkari'de de Şemdinli ilçesinde bir köy ile Yüksekova ilçesinde bir mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki yol, cadde ve kaldırımlardaki kar ve buzları temizliyor.

[Fotoğraf: AA]

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise il genelinde tüm yolların açık olduğunu, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.