Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece eğlence merkezine operasyon düzenledi.

Eğlence mekanında bulunan 11 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi.

İşletme sahibi V.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.