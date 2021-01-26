Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eğlence merkezine koronavirüs baskını: 11 kişiye 34 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence merkezine baskın yaptı. İçeride bulunan 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece eğlence merkezine operasyon düzenledi.
Eğlence mekanında bulunan 11 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.
Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi.
İşletme sahibi V.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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