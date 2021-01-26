Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da ailelerin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını HDP binası önündeki bekleme nöbetine bir aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 194'e yükseldi.
HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı artmaya devam ediyor.
Gaziantep'ten Diyarbakır'a giden Sevil Esendemir, 2014 yılında kaçırılan kızı Büşra için oturma eylemine başladı.
Acılı anne, 20 yaşında üniversite öğrencisi iken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen kızından 7 yıldır haber alamıyor.
Anne Sevil Esendemir, kızına örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı son katılım ile birlikte 194 oldu.
Etiketler: Evlat Nöbeti HDP PKK/KCK Terör Örgütü anne
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