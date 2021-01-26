Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 183 nüfuslu Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs vakası görülmedi.

Kurallara dikkat ediyorlar, birbirlerine gitmiyorlar

Muhtar ve ihtiyar heyetinin gayreti, köylünün de kurallara uymasıyla koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Muhtar Nevzat Öztürk, köye gelmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yaptıklarını söyledi:

"Anne, babasını köy dışından gelip görmek isteyen olursa, 'gelmeyin' diyoruz. Görüntülü arayıp, anne babalarını gösteriyoruz. Bu şekilde birçok önlem aldık. Köy dışında yaşayanların anne-babalarının ihtiyaçlarını karşıladık, evlatlarının yokluğunu hissettirmedik, bir evlatları da biz olduk. Ne kadar ihtiyaçları varsa birlikte temin ettik. Hastalık bitene kadar, bu illet hastalığı köyümüze sokmamaya devam edeceğiz."

Koronavirüs vakasının görülmediği köyde köylü, hem maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediyor hem de birbirlerinin evine gitmiyor.