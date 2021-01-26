Koronavirüs vakası görülmeyen köy: Karayayla
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karayayla köyünde hiç vaka görülmedi. 183 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine gitmemeye özen gösteriyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 183 nüfuslu Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs vakası görülmedi.
Kurallara dikkat ediyorlar, birbirlerine gitmiyorlar
Muhtar ve ihtiyar heyetinin gayreti, köylünün de kurallara uymasıyla koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Muhtar Nevzat Öztürk, köye gelmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yaptıklarını söyledi:
"Anne, babasını köy dışından gelip görmek isteyen olursa, 'gelmeyin' diyoruz. Görüntülü arayıp, anne babalarını gösteriyoruz. Bu şekilde birçok önlem aldık. Köy dışında yaşayanların anne-babalarının ihtiyaçlarını karşıladık, evlatlarının yokluğunu hissettirmedik, bir evlatları da biz olduk. Ne kadar ihtiyaçları varsa birlikte temin ettik. Hastalık bitene kadar, bu illet hastalığı köyümüze sokmamaya devam edeceğiz."
Koronavirüs vakasının görülmediği köyde köylü, hem maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediyor hem de birbirlerinin evine gitmiyor.