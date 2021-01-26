Zonguldak’ta 20 Kasım 2020 tarihinde sahte altın bozdurmaya çalışan şüpheli, kuyumcunun dikkati sayesinde fark edilmesi üzerine kaçtı.

Polis ekiplerinin İstanbul’da yakaladığı şüphelinin sahte altın şebekesinin üyesi olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 8 Ocak’ta düzenledikleri operasyon kapsamında 54 kişi tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik, Ankara’da bir kuyumcunun sahte altınla dolandırıldığını ve Türkiye genelindeki kuyumculara bu durumun haber verildiğini söyledi.

Çetin, Zonguldak’taki olayın ise bu olaydan bir gün sonra yaşandığını açıkladı.

[Fotoğraf: DHA]

“Anlaşılması çok zor”

Bu tarz olaylarla çok sık karşılaşıldığını vurgulayan Çelik, sahte altını anlamanın çok zor olduğunu söyledi:

“Bunu normal bir insanın anlaması mümkün değil. Birebir aynısını yapıyorlar. Eskiden üstüne asit damlatıyorduk ama artık o da yok. Çok güçlü altın kaplama yapıyorlar. Keserek anlamaya çalışıyoruz. Altını mihenk taşına sürttüğünüzde o zaman ortaya çıkıyor. Bu mesleğe yıllarını vermiş kuyumcuların dışında anlaşılması çok zor.”