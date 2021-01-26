Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde 3 farklı adrese kumar operasyonu düzenledi.

‘Kumar oynamak ve oynanmasına imkan sağlamak’ suçuna yönelik olarak yapılan operasyonda, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 103 bin 374 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar maksadıyla toplanan paralara da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.