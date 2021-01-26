Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'da kumar oynayan 30 kişiye 103 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'da farklı adreslerde kumar oynayan 30 kişiye toplam 103 bin 374 lira idari para cezası uygulandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde 3 farklı adrese kumar operasyonu düzenledi.
‘Kumar oynamak ve oynanmasına imkan sağlamak’ suçuna yönelik olarak yapılan operasyonda, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 103 bin 374 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar maksadıyla toplanan paralara da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
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