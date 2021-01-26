Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 kapkaççı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosikletli 2 zanlı tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada bir saat arayla motosikletli 2 şüpheli tarafından cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalınan 2 kişi polise başvurdu.
Emniyet ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin İ.C. ve S.Ç. olduğunu belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Polis, Levent Mahallesi'nde motosikletle gezdikleri sırada durdurmaya çalıştığı 2 zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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