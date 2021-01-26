Teknolojinin gelişmesi ve pandemi sürecinin de etkisiyle birlikte, karekod sistemi bankacılıktan alışverişe hayatın her alanında kullanılıyor.

Antalya’da kabir bakım ve mezar firması sahibi Mehmet Çetin ise, bu durumu fırsata çevirdi ve 5 yıl önce müşterilerine sunduğu karekodlu mezar taşı hizmetine tekrar başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Vefat eden kişinin anılarına kolayca ulaşılıyor

Mezar taşına yerleştirilen karekodun cep telefonuna okutulmasıyla vefat eden kişinin öz geçmişine, fotoğraflarına, videolarına kolayca ulaşılıyor.

Vefat eden kişinin yakınlarıyla paylaşmak istediği bilgilere yer verilen bu sistemde, isteğe göre dualar da yer buluyor.

Karekod, mezar taşı maliyetini azalttı

Mezar taşlarında yer alan yazıların kabir fiyatını artırması nedeniyle karekod sisteminin tercih edildiğini söyleyen Çetin, siparişlere yetişemediğini vurguladı:

“Yakınları vefat eden kişilere karekod sistemi hakkında bilgi verdiğimizde, yapılacak mezar taşında bu uygulamayı kullanmayı tercih etmeye başladılar. Son zamanlarda karekod sistemi ile siparişlerimiz arttı. Bu uygulama mezar taşı yapım maliyetini de azaltıyor.”